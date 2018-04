Kia Pro_cee'd helemaal bloot

Door: REDACTIE

Twee maal eerder al heeft Kia van de Pro_ceed gedoopte driedeursversie van z'n nieuwe middenklasser informatie gelekt, maar nu is hij er toch echt helemaal. De nieuweling heeft dynamischer proporties dan de vijfdeurs. Hij is 3cm lager en de neus werd 1 cm langer. Kia heeft het front hertekend met een bredere bumper met prominente spoilerlip, een dieper liggende centrale luchtinlaat en grotere mistlichten. De portieren zijn 27,6cm langer dan bij de vijfdeurs. Een openingshoek van 70° moet een goede toegankelijkheid garanderen. Achteraan moeten een rechtopstaande C-stijl en ingewerkte koffervleugel niet alleen de sportieve aspiraties in de verf zetten. Ze geven volgens de constructeur ook aan dat er op vlak van hoofdruimte achteraan nauwelijks concessies werden gedaan. Tot slot toont deze Kia z'n uitlaatspruitstuk door de achterbumper. Dit in tegenstelling tot andere Cee'd.

De Pro_cee'd erft alle motoren van de andere Cee'd-versies. Die zijn van 90 tot 143pk sterk en worden afhankelijk van de krachtbron aan in het totaal 3 transmissies gekoppeld. Van z'n familieleden erft hij ook de drie afwerkingsniveaus en 12 koetswerkkleuren. Het optionele Sports Pack omvat 17-duims lichtmetalen velgen (geschoeid met 225/45-rubbers), stijvere dempers en een specifieke interieuraankleding. Daartoe horen zilverkleurige sierstiknaden, aluminiumkleurige sierlijsten en sportpedalen.