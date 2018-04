Teken van leven nieuwe Ford Fiesta

Door: REDACTIE

Ford presenteert op het Autosalon van Frankfurt een voorbode van de nieuwe Ford Fiësta. Van deze concept zijn deze schetsen het eerste teken van leven. Ford gaat net als bij de huidige Fiësta in zee met Mazda, waar het onderstel van de nieuwe 2 gebruikt wordt. Of dat eveneens resulteert in de spectaculaire gewichtsbesparing die de kleine Mazda realiseerde, is nog niet duidelijk. Dat de vloeiend vormgegeven Fiesta een groeischeut te verwerken krijgt, staat dan weer boven elke verdenking.

Om het model te kruiden, kreeg de concept agressieve lijnen die het niet tot serieproductie zullen schoppen. Ze dienen om de sportiviteit van het showexemplaar te benadrukken en zullen hooguit tot inspiratie van de meest dynamische versies uit het gamma dienen. Onder de kap zullen we grosso modo dezelfde motoren als bij de Mazda 2 vinden, vooral dan wat de benzines betreft. De diesels, 1,4 en 1,6l groot, zijn net als de andere moderne zelfontbranders van de Ford-groep de vrucht van de samenwerking die het concern met PSA Peugeot Citroën aanging.