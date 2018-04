Ook Opel gaat groen

Door: REDACTIE

Het is al lang geen verassing meer... ook Opel komt met milieuvriendelijke modellen naar Frankfurt; een salon dat helemaal in het teken van een verminderde CO2-uitstoot zal staan.

Opel stelt er in de eerste plaats de Corsa ecoFLEX voor. Die is uitgerust met de gekende 1,3l CDTI dieselmotor van Fiat-origine, goed voor 75pk en 170Nm, voorzien van een partikelfilter. Wanneer de vijfdeursversie in december leverbaar wordt, krijgt hij een rijkelijke uitrusting. Om het verbruik te drukken wordt de motorsturing licht aangepast en krijgt de versnellingsbak een extra lange eindverhouding. Da's niet zo goed voor de sprintjes of de topsnelheid (met een acceleratietijd van 14,5 seconden en een top van 163km/u), maar wel voor het verbruik. Dat zakt tot 4,5l/100km. De overeenkomstige CO2-uitstoot duikt met één grammetje reserve onder de 120gr/km die in nagenoeg alle Europese landen belastingvoordeel oplevert. Aan het einde van het jaar zullen ook andere populaire modellijnen beschikbaar zijn in ecoFLEX-versies: Meriva 1.3 CDTI ecoFLEX, Astra 1.3 CDTI ecoFLEX, en Zafira en Combo CNG ecoFLEX versies die op aardgas rijden.

Naast de Corsa ecoFLEX stelt Opel ook een Hybrid concept car van hetzelfde model voor. Die is voorzien van een geavanceerde stop/start-functie die dankzij startmotor/generatortechnologie het verbruik van z'n 1,3l kleine dieselmotor verder reduceert. De startbatterij van de wagen wordt vervangen door een Lithium-ionexemplaar dat bij stilstand (wanneer de motor automatisch uitgeschakeld wordt) de elektrische systemen voedt. Om de batterij voldoende te laden, wordt de vertragingsenergie via de generator opgeslagen. De Corsa Hybrid concept neemt genoegen met 3,75l/100km en stoot slechts 99gram CO2/km uit.

De constructeur biedt z'n Zafira en Combo reeds geruimte tijd aan met een aardgastank. Die CNG-modellen (van Compressed Natural Gas) produceren vrijwel geen roetdeeltjes, 20% minder koolstofdioxide en tot 80% minder andere verontreinigende stoffen, maar gaan gebukt onder een beperkte beschikbaarheid van aardgaspompen. Op de IAA staat ook de Flexpower; een Vectra sedan die geen uiterlijke wijzigingen ondergaat, maar beschikt over een tweeliter turbomotor die op E85 bio-ethanol, conventionele benzine of een mengsel van beide kan lopen. E85 heeft het grote voordeel dat het CO2-neutraal is. De CO2-uitstoot is immers gelijk aan de opname van datzelfde gas tijdens de productie. Heel wat constructeurs hebben nu al oplossingen voor biobrandstoffen, maar in de praktijk loopt de uitwerking (lees: beschikbaarheid) heel wat vertraging op. Kwatongen beweren dat regeringen de overstap tegenhouden om budgettaire redenen (de accijns op biobrandstoffen is lager ter compensatie van een reeds doorgevoerde accijnsverhoging op de conventionele fossiele brandstoffen).