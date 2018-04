Kleinere motoren voor grote Volvo's

Door: REDACTIE

Volvo breidt het motorenpalet van de V70 en S80 uit met twee viercilinder motoren. Het merk wil op die manier inspelen op de vraag naar lagere verbruikscijfers (en de bijhorende CO2-emissies). Er is keuze uit een benzine- en dieseleenheid, beiden met een inhoud van 2 liter.

De benzine is 145pk en 185Nm sterk. In de V70 break neemt hij genoegen met een verbruiksgemiddelde van 8,3l/100km. De S80 sedan is omwille van z'n betere stroomlijn nog 2 deciliter minder dorstig. In ons land zal vooral de diesel op applaus onthaald worden. Die is 136pk en 320Nm sterk en vraag in de break slechts 6,0l voor een gemengde cyclus van 100km. De S80 neemt ditmaal genoegen met 5,9l/100km. De krachtcentrale is standaard voorzien van een partikelfilter.

Beide motoren staan voor het einde van het jaar bij de dealer.