Nieuwe Ford Fiesta met verve

Door: REDACTIE

Op het Autosalon van Frankfurt zal Ford de eerste van een reeks van in het totaal drie concept cars voorstellen. Die moeten het publiek warm maken voor de nieuwe Fiesta die volgend jaar op de markt komt. Eigenaardig genoeg draagt het opwarmertje niet die naam, maar heet het Verve.

De Verve maakt gebruik van hetzelfde platform als de nieuwe Mazda 2. De nieuweling krijgt een design dat merkbaar agressiever is dan dat van de huidige Fiësta, ook al zal het seriemodel minder excentriek zijn dan de concept. Die heeft om de coupé-lijn te benadrukken zelfs geen B-stijl. Andere blikvangers zijn z'n panoramische glazen dak en de 18-duims lichtmetalen velgen. In elk geval trekt Ford z'n Kinetic designtaal, die bij Ford door hoofddesigner Martin Smith werd bedacht, verder door. Het showmodel heeft een koets die zeer nauw bij een monovolume aanleunt. Dat heeft ongetwijfeld tot doel de interieurruimte te maximaliseren. De inspiratie voor het uitzicht en de opstelling van bedieningselementen in het interieur, werd gehaald bij mobiele telefoons, spelconsoles, mp3-spelers en diens meer. Daardoor moet het vooral voor de jonge generatie vertrouwd ogen. De belangrijkste functies zijn gegroepeerd rond een groot kleurenscherm.

De twee andere concept cars zullen het levenslicht zien op de Salons van Tokyo en Detroit. Het productiemodel volgt dan volgend jaar in Genève (maart 2008). Al dat gereis is logisch, want de nieuwe Fiësta wordt een mondiaal product.