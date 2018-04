Officieel: de nieuwe Jaguar XF!

Door: REDACTIE

Jaguar bouwt al tijden auto's die rijplezier hoog in het vaandel dragen, maar door z'n ronduit klassieke vormgeving krijgt het merk dat moeilijk aan de potentiële klant wijsgemaakt. Daarom opteerde het merk bij de lancering van de XK voor een radicale stijlbreuk. En die heeft geen windeieren gelegd. Jaguar wil die stunt nu herhalen met een grote sportieve reisberline. Zeg niet meer S-Type, hier is de XF, gebaseerd op de gelijknamige radicaal gelijnde concept car die begin dit jaar op het Autosalon van Detroit onthuld werd. De definitieve versie debuteert over enkele weken op het Autosalon van Frankfurt, maar de orderboeken zijn nu al open. De eerste leveringen vinden plaats in maart.

Het coupéachtige lijnenspel biedt ruim plaats aan vijf inzittenden. Jaguar besteedde extra aandacht aan functionele opbergruimte en kan ook uitpakken met een kofferinhoud van 540 liter. De achterbank is neerklapbaar en levert nog eens 420 liter extra laadvolume op. Jaguar gaat nog steeds prat op z'n uitstekende materiaalkeuze en afwerking, maar kiest ditmaal voor modernere, hoogtechnologische materialen. Het instrumentarium is geavanceerd en stijlvol blauw verlicht, het centrale informatiescherm bovenin de middenconsole is aanraakgevoelig en starten geschiedt ook hier voortaan met een druk op de knop. Jaguar laat die bij het instappen rood knipperen als ware het een hartslag. De automaat laat zich bedienen middels een grote draaiknop. Die is normaal verzonken, maar bij het starten rijst die omhoog. Op dat moment roteren ook de ventilatiemonden van hun vlakke parkeerstand naar open. De standaard zestrapsautomaat laat zich desgewenst handmatig een versnelling dicteren middels peddels op het stuurwiel.

Jaguar biedt de XF meteen aan met vier motoren. Van de diesel wordt in onze contreien het meest verwacht. Het gaat om de moderne 2,7l V6 eenheid (een ontwikkeling van Ford samen met PSA). Die is goed voor 235pk en 435Nm trekkracht. Daarmee lanceert de berline zich naar 100km/u in 8,2 tellen en haalt hij 231km/u. Een 3,0l V6 benzine (238pk, 293Nm) doet één tiende extra over de sprint en is 239km/u snel. Bovenin het gamma vinden we twee edele 4,2l achtcilinders in V-vorm. Een atmosferische variant die goed is voor 298pk en 411Nm en een geblazen variant (compressor) die 416pk en 560Nm achter de hand houdt. De eerste doet de sprint in 6,5 tellen terwijl z'n drukgevoede collega de oefening zelfs in 5,4 seconden afhaspelt. In beide gevallen is de top elektronisch afgeregeld op 250km/u.

Jaguar trekt de kaart van de actieve veiligheid. De Britten breiden het gebruikelijke arsenaal elektronica nog eens uit met Engine Drag Torque Control en onderstuurcontrole die de wagen afremt en de grip van de voorwielen indien nodig herstelt. Voor de voetgangers beschikt het model net als de XK over een actieve motorkap die in geval van onheil de schok verzacht. Jaguar communiceert ook al een vanaf-prijs. Die diesel is in ons land leverbaar vanaf € 49.300.