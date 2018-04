Maserati Quattroporte voor sportievelingen

Door: REDACTIE

Maserati heeft van z'n Quattroporte een versie klaar voor die hard fans van sportiviteit. Die Quattroporte Sport GT S debuteert in Frankfurt. De aandrijflijn met V8 en zestrapsautomaat is nauwelijks aangepast, maar de ophanging is voor een snediger rijgedrag onder handen genomen. Behalve nieuwe, stijvere veren en schokdempers, werd ook de rijhoogte gereduceerd. Vooraan gaat er een centimeter af, achteraan zelfs 2,5. Een primeur is het door Brembo ontwikkelde remsysteem met dubbele gegoten remschijven die zowel uit gietijzer als uit aluminium bestaan. Een technologie die ook bij hoge temperaturen fading-resistent zou zijn en hier voor het eerst op een productiemodel wordt toegepast. Vooraan zit een 245/35-band om het 20-duims lichtmetaal, terwijl achteraan een veel bredere 295/30 gemonteerd wordt. Maserati optimaliseert zo de tractie.

De GT S krijgt een grille met zwartchroom gaaswerk, donkergetinte 7-spaaksvelgen, in zwarte uitgevoerde raamomlijstingen en 2 dubbele uitlaatpijpen en een sportiever ogend interieur. Het dashboard is met koolstofvezel bekleed en de zetels zijn uitgevoerd in een combinatie van leder en Alcantara.