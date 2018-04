Tijd voor nieuwe Audi A4

Door: REDACTIE

Audi heeft lang de lippen op elkaar gehouden, maar het komt nu dan toch met de eerste beelden van de nieuwe A4 naar buiten. De auto debuteert al binnen 2 weken op het Autosalon van Frankfurt. De nieuweling is ontworpen om de nieuwe maatstaf in z'n klasse te worden. Niet alleen qua afmetingen (hij is 12cm langer dan voorheen en komt daarmee eigenlijk in een tussensegment), maar ook op vlak van uitstraling en dynamisch rijgedrag. Audi heeft meer gewicht op de achteras gestoken om wat te doen aan het overmatig onderstuurde karakter van het model. Het koetswerk neemt de voornaamste lijnen van enthousiast onthaalde A5 over, uiteraard met twee extra portieren. En ook in het interieur zoekt de A4 aansluiting met de 5, 6, en -8 -reeks. Het plaatsaanbod is toegenomen; de beenruimte achteraan groeit 3,6 centimeter en de kofferinhoud zwelt tot 460 liter.

De A4 wordt leverbaar met een nieuwe 160pk sterke 1,8l turbomotor en een verbeterde 3,2l V6 (265pk), eveneens met directe benzine-injectie en steeds voorzien van permanente quattro vierwielaandrijving. Dieselen wordt mogelijk met een 2.0 TDI die af-fabriek 143pk zal leveren, maar in ons land op 136pk wordt afgeknepen om fiscale redenen. Erboven vinden we een 190pk sterke 2,7l en de nieuwe topper krijgt 240pk onder de rechtervoet, die hij puurt uit 3 liter cilinderinhoud. Voor het einde van jaar staat het nieuwe model bij de dealer. Wat de A4 van de derde generatie kosten moet, is nog niet meegedeeld.