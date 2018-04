Nissan Micra-nieuwtjes in Frankfurt

Door: REDACTIE

Nissan heeft de kleine Micra nogmaals onder handen genomen. In Japan is het opgefriste autootje al te koop, in onze contreien debuteert het exemplaar half september in Frankfurt. De subtiele uiterlijke wijzigingen moeten de nu vijf jaar geleden gelanceerde Micra helemaal bij de tijd houden. Nissan voegt daarom wat chroomaccenten toe, levert donkerder getinte lichtunits en maakt de B-stijl zwart. Aan de binnenzijde noteren we opgewaardeerde materialen en nieuwe bekledingsopties. De uitrusting wordt aangepast en daarbij werd vooral de geluidsinstallatie geviseerd. Het nieuwe exemplaar heeft een installatie met dubbel-DIN-formaat, die kan via het stuurwiel bediend worden en heeft een ingang voor een externe audiobron (zoals een iPod). Het leveringsaanbod wordt tegelijk vereenvoudigd; er zijn voortaan vier uitrustingsniveaus.

Dat er ook een Coupé-Cabrio-versie van de Micra bestaat, wordt nog eens extra in de verf gezet. Letterlijk, want de Micra Colour + Concept car pakt vooral uit met een nieuwe laktechnologie. Het bovenste deel, met inbegrip van de voorruit, is uitgevoerd in een goudkleurige lak met een extreem metaal-effect. Daartoe is een speciaal pigment aan de lak toegevoegd en ziet het geheel er vloeibaar uit. Het onderste deel van het koetswerk is uitgevoerd in parelmoer wit. Daarvan zijn drie lagen gespoten, voor een intense glans. De extreme kleurstelling is ook naar het met leder beklede interieur doorgetrokken.