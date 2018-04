Nissan Mixim voor de internet-generatie

Door: REDACTIE

Nissan pakt op de 62ste autoshow van Frankfurt uit met een opvallende showcar. De Mixim is gebaseerd op de Micra, maar is onherkenbaar gewijzigd. Nissan noemt het een compacte auto voor jonge bestuurders met een passie voor computers en internet. Het stuurwiel en de bedieningselementen zijn dan ook geïnspireerd door de interfaces waarmee computergamers vertrouwd zijn. De bestuurder zit centraal terwijl hij aan weerszijden een extra passagier kan schikken. Achter de bestuurder bevind zich nog een zitplaatsje voor occasioneel gebruik.

Het showmodel heeft een uitgesproken dynamische en hoogtechnologische vormgeving. Z'n hoekige accenten en diamantvormige details contrasteren goed bij de vloeiende daklijn. De sterk hellende voorruit hint naar het vizier van een helm. Met een wielbasis van 2.530 mm, een lengte van 3.700 mm, een breedte van 1.800 mm en een hoogte van 1.400 mm is de Mixim korter en lager maar iets breder dan de Micra. Hij weegt slechts 950 kg.

De ontwikkeling van de Mixim kadert in een onderzoeksprogramma naar groene en duurzame mobiliteit bij Nissan. Hij wordt dan ook aangedreven door Nissans ‘Super Motor'. Een door lithium-ionbatterijen gevoede elektromotor/generator moet uitstekende prestaties rijmen aan een groot rijbereik. En in feite monteert Nissan twee van deze cellen. Eén elektromotor drijft de voorwielen aan, de andere de achterwielen. Daardoor beschikt Mixim over vierwielaandrijving. Nissan geeft toe dat het twijfelachtig is dat het model ooit in productie gaat.