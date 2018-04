Break voor Mercedes C-Klasse

Door: REDACTIE

Estate, zo heet hij, de break van de nieuwe C-Klasse. Op het Autosalon van Frankfurt gaat het doek van de functionele variant. Die pakt vooral uit met een grote laadcapaciteit en slimme oplossingen. De vorige generatie profileerde zich nog als lifestyle-break, waarbij de laadcapaciteit van minder belang is. Een maximale stouwcapaciteit van 1500 liter maakt duidelijk dat Mercedes ditmaal een andere weg is ingeslagen. Mercedes werkt zich ermee zelfs naar de top van het segment. Die ruimte wordt voor het grootste deel in de achteroverhang gevonden. Die is groter dan bij de berline, wat meteen ook de totale lengte beïnvloedt. De positie van de achterruit is ook minder horizontaal van voorheen. Het merk belooft bovendien een hoop praktische snufjes, als een automatische kofferklepbediening, een indeelbare bagageruimte, een uitneembaar boodschappenwagentje, een hoogteregeling voor de achterophanging en diens meer...

Het motorenpalet wordt gewoon van de berline overgenomen. Er is in eerste instantie sprake van 8 motoren waarvan er drie diesel- en vijf benzine door hun cilinders jagen. De instapper is een 136pk sterke diesel van de C 200 CDI en de topversie is de 272pk sterke C 350. Voorlopig, want de C 63 AMG die eveneens in Frankfurt debuteert komt er later ook als Estate. En net als de berline zet de Estate een neus op. Je kan als klant kiezen voor een klassieke, stijlvolle of sportief ogende C. De Estate wordt in januari op het Autosalon van Brussel feestelijk op de Belgische markt gelanceerd.