I-Blue is Hyundai's toekomstvisie

Door: REDACTIE

Hyundai pakt op het Autosalon van Frankfurt uit met de I-Blue die door een brandstofcel aangedreven wordt. Hyundai implementeerde brandstofcellen eerder al in de Santa Fe FCEV en Tucson FCEV, maar presenteert met de I-Blue een studiemodel dat geheel rond de brandstofceltechnologie van de derde generatie is opgebouwd. Hyundai zegt dat de opstelling nu ook probleemloos functioneert bij lage temperaturen en dat de actieradius verbeterd is tot een punt waarop hij kan concurreren met modellen met een conventionele verbrandingsmotor. Details laat de constructeur achterwege, maar de Koreanen geven aan dat ze tijdens het volgende decennium een waterstofauto met elektrische aandrijving op de markt willen gooien.

De I-Blue is geen SUV, maar wat Hyundai een CUV (Crossover Utility Vehicle) noemt. Een 2+2 die stoere off-road-elementen combineert met een coupé-achtige lijn. Hyundai speelt al een tijd met de idee om een dergelijk model te ontwikkelen. Nu klinkt het dat de I-Blue een nieuwe richting voor het D-segment aankondigt.