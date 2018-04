C63 AMG nu ook als break

Door: REDACTIE

Wie dacht dat Mercedes de snelste versie van de C Estate nog even achter de hand zou houden, komt bedrogen uit. De door AMG onder handen genomen break debuteert meteen aan de zijde van z'n minder extravagant gemotoriseerde broertjes op het Autosalon van Frankfurt. Onder de kap zit net als bij de Sedan een 6,3l grote V8 die 457 paarden en 600Nm loslaat op de aandrijflijn. Een door AMG opgewaardeerde 7-trapsautomaat versluist al dat geweld richting achterwielen.

Dat de C63 AMG Estate geen lieverdje is, wordt kenbaar gemaakt door een specifieke bumperset met achteraan een ingewerkte diffuser, bredere spatborden en zijskirts en natuurlijk een uitlaatlijn die in vier spruitstukken uitmondt. 18-Duims velgen zijn standaard, maar 19-duimers zijn ook nog eens optioneel verkrijgbaar. De topsnelheid is nog steeds elektronisch afgeregeld op 250km/u. Sprinten naar 100km/u kan in amper 4,6 tellen. Je moet al van zeer goede huize zijn, om daar tegenop te kunnen...

AMG zorgt vanzelfsprekend voor een sportievere interieuraankleding, met diep uitgesneden kuipzetels en sportieve stijlelementen. Aan functionaliteit moet de C Estate niet inboeten. De kofferinhoud varieert nog steeds tussen 485 en 1500 liter.