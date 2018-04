Hyundai i30 CrossWagon debuteert

Door: REDACTIE

Hyundai lanceert voor het eerst in tijden weer een break. Het gaat om de functionele variant van de eerder dit jaar gecommercialiseerde i30. Het merk wil met een breakversie in het C-segment z'n Europese ambities in de verf zetten. Het model is dan ook in het Europese Designcenter van de constructeur, gevestigd in het Duitse Rüsselsheim, ontwikkeld.

De i30 CrossWagon krijgt hoog geplaatste verticale achterlichtblokken, heeft recht op in de buitenspiegels geïntegreerde richtingaanwijzers en pakt ook uit met dakrails. In de lengte meet de break liefst 4,47 meter, wat 23 centimeter meer is dan de hatchback. Hyundai zoekt die lengte niet allemaal in de achteroverhang, maar bedacht het model met een 50mm langer wielbasis. Het resultaat is niet alleen een koffervolume van 415l (uitbreidbaar tot 1.395l), maar ook een ruimer plaatsaanbod op de achterbank.

De motoren van de i30 vinden we ook in de CrossWagon. En dat is vooral voor de Belgische dieselrijder een goede zaak. De 1.6 CRDi is er met 90 of 110pk en daarboven positioneert Hyundai nog een 2.0 CRDi met 136pk. Op benzinevlak is er een 1.6 of tweeliter met respectievelijk 115, dan wel 143pk. In België worden alle i30 standaard van ESP voorzien. Dat is een primeur voor het segment, en de importeur zal die politiek ook naar de i30 CW doortrekken. Daarmee is het meteen de enige break uit z'n segment die standaard met de elektronische bewaarengel wordt uitgerust.