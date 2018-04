Volvo presenteert C30 voor het stopcontact

Door: REDACTIE

Volvo pakt op het Autosalon van Frankfurt uit met een studiemodel voor een elektrische C30. Die wordt aangedreven door elektrische motoren die in velgen van het model zijn ondergebracht. Ze worden gevoed door een lithium-ion batterij die de bagageruimte in beslag neemt. De C30 is gewoon oplaadbaar aan het stopcontact en heeft met volle batterijen een autonomie van 100km. En dat elektrisch rijden niet saai hoeft te zijn, mag blijken uit een acceleratietijd van 9 tellen. De topsnelheid bedraagt 160km/u. Omdat de ReCharge niet over een conventionele aandrijflijn met versnellingen beschikt, is in het interieur uiteraard geen versnellingspook te vinden.

De C30 ReCharge Concept, zoals hij door Volvo is gedoopt, heeft in de neus nog een Flexifuel 1,6l viercilinder benzinemotor zitten. Die heeft geen uitstaans met de aandrijflijn, maar dient uitsluitend om de batterijen te voeden als hun laadstatus onder 30% zakt. Volvo claimt in dat geval een verbruik van maximaal 5,5l/100km. Op die manier kan de C30 zich ook voorbij de 100km-grens verplaatsen. De batterijen volledig laden neemt 3 uur in beslag, maar een laadcyclus van een uur is al voldoende om 50km af te leggen. Een ReCharge die met een volle (dus aan het stopcontact opgeladen) accu vertrekt, raakt met 2,8l brandstof 150km ver. De motor voedt een geavanceerde generator die voldoende stroom opwekt om desgewenst een riante villa van elektriciteit te voorzien. Sterker nog, de Zweden claimen dat het C30 ReCharge perfect inzetbaar is als noodgenerator. De wielnaafmotoren worden eveneens gebruikt om vertragingsenergie te recupereren.

Omdat de elektrische motoren elk afzonderlijk aanstuurbaar zijn, beschikt de C30 ReCharge over een geavanceerde vierwielaandrijving. Volvo claimt ook nog een uitstekende tractie en zwaartepunt, maar op het niet afgeveerde gewicht (en dus het ophangingscomfort) kan de constructie niet anders dan negatieve invloed hebben. De CO2-uitstoot van het model is nog eens 66 procent lager dan die van conventionele hybrides zoals de Toyota Prius. Toch is de totale milieubalans afhankelijk van de oorsprong van de elektriciteit die als externe laadbron wordt gebruikt. Wanneer die op CO2-vriendelijke wijze wordt gewonnen, met water- , wind- of nucleaire centrales bijvoorbeeld, kan het verschil nog groter worden, klinkt het bij Volvo.