Forse tussenmaat: Porsche Cayenne GTS

Door: REDACTIE

Het Cayenne-aanbod heeft aan versies geen gebrek, maar er kan er nog altijd ééntje bij, moeten ze bij Porsche gedacht hebben. De Cayenne GTS werkt zich tussen de huidige Cayenne S en Cayenne Turbo in. Z'n wapens zijn een hoger vermogen en een specifiek op sportief rijgedrag afgestemd chassis.

Het 4,8l grote achtercilinderblok van de GTS is voorzien van directe benzine-injectie. Daardoor levert het 405pk, wat 20 paarden beter is dan de S. Op het koppel heeft de ingreep alvast geen invloed, dat blijft onveranderd op 500Nm bij 3.500t/min, maar het verbruik zakt wel tot een gemiddelde van 13,9l/100km/u. De Cayenne GTS is altijd handgeschakeld en beschikt uiteraard over zes verzetten. Om levendiger uit de hoek te komen is de eindverhouding ingekort. De sprint naar 100km/u neemt dan ook een halve tel minder lang in beslag dan bij de Cayenne S. Na 6,1 tellen wijst de naald 100km/u aan.

Het onderstel maakt gebruik van een mix van technologieën die allen tot doel hebben deze wegreus levendig te maken. Een adaptieve ophanging met stalen veren is standaard. Optioneel is een luchtophanging verkrijgbaar, net als het Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) met actieve rolstangen. In het interieur wordt het verschil gemaakt door sportzetels en een mix van leder en Alcantara. Aan de buitenzijde mag de Cayenne z'n potentie wereldkundig maken met een ruigere koetswerkkit. Die neemt elementen van de Turbo over. De wielkasten worden 14mm verder uitgesmeerd om plaats te maken voor de gigantische 21-duims velgen met 295/35-rubbers. Porsche voegt tot slot nog twee nieuwe kleuren toe die exclusief voor de GTS voorzien zijn: GTS Rood en Nordic Gold Metallic.