Aston Martin ontdekt de speciale reeksen

Door: REDACTIE

Aston Martin heeft meer naar Frankfurt meegebracht dan alleen maar de opgepepte Bond-Mobiel. Naast de DBS staan er nog twee speciale sportwagens te blinken; de V8 Vantage N400 en de DB9 LM. Zo mogen beiden de recente autosportsuccessen van het merk in de kijker zetten.

De N in de naam van de speciale Vantage verwijst naar de Nürburgring terwijl 400 staat voor het vermogen. Dat is opgevijzeld van 385pk terwijl ook het koppel toenam van 410 naar 420Nm. De N400 die alleen als coupé leverbaar is, heeft niet alleen meer vermogen, maar wordt ook op een Sports Pack getrakteerd. Dat omvat een andere chassis-afstelling, lichtgewicht wielen en een agressievere aankleding.

De DB9 LM verwijst uiteraard naar de Legendarische 24-uursrace van Le Mans. Dat model moet het met uitsluitend optische verfraaiingen stellen, maar is dan ook zowel als Coupé als in z'n dakloze vorm leverbaar.