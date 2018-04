Seat zuinig naar Frankfurt

Door: REDACTIE

Seat heeft een extra zuinige Ibiza staan in Frankfurt. Dat model heeft net als de VW Polo Bluemotion een 1.4l grote driecilinder TDI onder de kap. Dankzij aanpassingen aan de aerodynamica, langere overbrengingsverhoudingen, aangepast motormanagement en banden met een lage rolweerstand is het normverbruik gezakt tot amper 3,8l/100km. Daarmee blijft de ‘Ecomotive' gedoopte Ibiza onder de magische uitstootgrens van 3,8l/100km. De Ibiza Ecomotive profiteert tenslotte ook nog van z'n lage gewicht. Dat ligt tussen 1.084 en 1.106kg. Seat benadrukt dat er niet op veiligheidsuitrusting wordt bespaard. Die is gelijk aan die van de instapmodellen.