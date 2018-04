Toyotas kleintje voor de toekomst

Door: REDACTIE

Toyota presenteert in Frankfurt de iQ. Dat is niet zomaar een kleine stadrakker, want die heeft het merk met de Aygo al in de catalogus. Het is een ‘zeer kleine' stadsmus. Met z'n lengte van amper 2,98m is hij nog eens 42cm korter dan bovenstaand instapmodel en liefst 77cm korter dan de Yaris. De hoogte en breedte zijn evenwel (met respectievelijk 1,48m en 1,68m) gelijkaardig aan die van de Yaris. Dat moet een ruim interieur opleveren. De overhangen werden tot een minimum beperkt, maar Toyota monteert niettemin nog grote velgen. Ze hebben een diameter van 17 duim.

Hoewel zijn afmetingen zeer ‘smart' zijn, belooft Toyota ruimte voor drie volwassenen en een kind. De eerste twee volwassenen nemen vooraan plaats, de derde achter de passagierstoel. Om dat mogelijk te maken heeft het dashboard een speciale vorm en schuift de passagiersstoel extra ver vooruit. Bagage kan je links achteraan kwijt, als je tenminste geen kind te vervoeren hebt. Om de ruimte-indruk in het interieur te versterken rustten de designers van het Europese ED2-centrum van de constructeur het showexemplaar uit met een panoramisch glazen dak.

De boordplank krult zich om de bestuurderspost. Inspiratie voor de vorm en de donkere tinten werd bij de Manta gehaald, ook al past zon grote vis niet eens in de iQ. De toerenteller en snelheidsmeter zijn gecombineerd in een driedimensionale tellerset. Extra informatie, van het navigatiesysteem bijvoorbeeld, wordt geprojecteerd op een voor de bestuurder gemonteerd schermpje. Als het niet in gebruik is, is dat perfect doorzichtig.