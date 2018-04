Renault stelt voor: de nieuwe Kangoo

Door: REDACTIE

Renault lanceerde de Kangoo in 1997. Nu, 10 jaar en 2,2 miljoen stuks later, staat de tweede generatie op het Autosalon van Frankfurt te blinken. Renault haalt alles uit de kast, maar de ambities zijn dan ook niet min: het merk wil een leidersplaats in Europa terwijl het net daar een grondige kluif heeft aan de Berlingo/Partner tweeling van PSA.

Renault keilt z'n nieuwste ludospace op het platform van de Scenic. Dat levert meteen andere maten op. De spoorbreedte en wielbasis nemen beiden fors toe. In de lente groeit het model met meer dan 10cm tot 4,21m terwijl het model 1,83m breed wordt. Op ellebooghoogte is de tweede generatie 10cm breder dan de eerste en de knieruimte achteraan groeit met 4cm tot het niveau van de Vel Satis. Om de toegang tot de achterste plaatsen te verzekeren krijgt het instapniveau één, en de hogere versies twee, schuifdeuren met een breedte van 63cm. Renault geeft aan dat je tegelijk vijf volwassenen en 1312l bagage (geladen tot aan het dak) kan vervoeren. Onder de hoedenplank is dat 660l. De achterbank is in twee ongelijke delen (60/40) neerklapbaar zonder inspanning. In combinatie met een neerklapbare passagierszetel vooraan wil dat zeggen dat er objecten met een lengte van 2,5m vervoerd kunnen worden. De maximale laadcapaciteit beloopt 2.866l. En ook als er kleine prullen vervoerd moeten worden, komt de Kangoo II tegemoet. Het interieur kent tot 77 liter aan allerlei bergruimtes.

In de neus van de Kangoo vinden twee benzinemotoren. Ze hebben beiden een inhoud van 1.6 liter, maar de versie met 90pk heeft twee kleppen per cilinder terwijl een versie van 105pk over een totaal van 16 kleppen beschikt. Daarnaast zijn nog drie versies van de 1.5 dCi viercilinder dieselmotor beschikbaar. De zelfontbrander levert 70, 85 of 105pk. De krachtigste versie bestaat met of zonder partikelfilter. Alle motoren worden aan een vijfbak gekoppeld. De veiligheidsuitrusting wordt aangescherpt. Hoewel niet standaard, hoort ESP tot de mogelijkheden. De Kangoo II telt minimaal 2 en maximaal 6 airbags.