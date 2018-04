Volkswagen heruitgevonden: up!

Door: REDACTIE

Het zijn niet alleen de Japanners van Toyota die uitpakken met een ultracompacte stadsauto. Op het thuissalon in Frankfurt trekt Volkswagen heel wat aandacht met de up!. Het is de kleinste Volkswagen in tijden. Z'n lengte bedraagt 3,45m en in de breedte wordt 1,63m gemeten. Omdat een dergelijk product vanzelfsprekend een toegankelijk prijskaartje hoort te krijgen, ziet de constructeur al gelijkenissen met de Kever. En laat ons wel wezen; er zijn er nogal wat. Hoewel VW over de krachtbron (wellicht een kleine en milieuvriendelijk driecilinder) de lippen stijf houdt, wordt de ligging wel prijsgegeven. Dat is achteraan. En de aandrijving geschiedt derhalve ook op de achterwielen.

Om de koets van de up! te boetseren kaapte VW Walter da Silva, die naam maakte met de Alfa Romeo 147, weg. Bij VAG was hij ook al verantwoordelijk voor de Audi A5 en nieuwe A4, maar dit is toch even andere koek. De ontwerper claimt dat de architectuur van het model in grote mate doorslaggevend is geweest in de keuzes voor het design. Omdat de motor achterin zit, heeft de up! bijvoorbeeld geen conventionele grille nodig. Die ontbreekt dus, net als bij -jawel- de Kever destijds. VW kiest ook voor bumpers die eruitzien alsof ze zweven. De in koetswerkkleur gelakte panelen zijn op een zwarte achtergrond geplaatst. Omdat ze licht gebogen zijn, ziet VW er een lachende mond in. En dat geeft de stadsmini een vriendelijk gezicht. Toch mochten ook krachtige elementen niet ontbreken. De koets rekt zich immers om smalle, maar grote 18-duims lichtmetalen velgen.

Het interieur biedt plaats aan vier inzittenden. Of twee inzittenden met bagage. De stoelen zijn allen wegklapbaar, maar je kan ze desgewenst ook thuislaten. Omdat de constructie bijzonder licht werd gehouden, hoef je je daarbij ook niet meteen een breuk te heisen. Het zitmeubilair is gespekt met luchtkussens die zich aan de vorm van de inzittenden aanpassen. Volkswagen groepeert alle informatie op twee grote LCD-schermen. Een informatief exemplaar dat zich recht voor de bestuurder bevind, op de plaats waar we het instrumentarium verwachtten. Tussen de bestuurder en de passagier zit een tweede, interactief exemplaar, dat onder meer de bediening voor de geluidsinstallatie of de verluchting herbergt.