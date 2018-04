Scout van Skoda Fabia

Door: REDACTIE

Omdat er al een Scout-versie bestond van de Roomster en de Octavia Combi, is het niet verassend dat die er ook van de nieuwe Fabia Combi komt. Die debuteert op het Autosalon van Frankfurt dus niet alleen in stadskledij, maar ook meteen met een stoere aankleding. Technische aanpassingen zijn er, op een enkele millimeter verhoogde ophanging na, niet te melden. Uiterlijke opsmuk is er des te meer.

De bumperschilden en onderrand van de deurpanelen zijn uitgevoerd in stootbestendig plastic. Zowel de voor- als de achterbumper worden met een aluminiumkleurig beschermprofiel getooid, ook al heeft een zuiver esthetische functie en zal het in de praktijk weinig weerwerk bieden. De Scout heeft immer recht op dakrails en spiegelhuizen in een zilvertint.