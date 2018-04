Mercedes F700 superlimo met mussendorst

Door: REDACTIE

Mercedes presenteert in Frankfurt een uit de kluiten gewassen studiemodel. De F 700 begeeft zich met z'n lengte van 5,17 meter eigenlijk in Maybach-territorium. Mercedes spreekt ook over een nieuwe vorm van comfort. Een vliegend-tapijtgevoel dat mogelijk wordt gemaakt door een adaptieve ophanging. Die ‘leest' als het ware de weg. Lasers scannen naar oneffenheden in het wegdek en een rekeneenheid zorgt per wiel voor het gewenste effect. Toch is het uitzonderlijke comfort, noch de bijzonder rijkelijke afwerking, de grote passagiersruimte of de innovatieve schermtechnologie de grote nieuwigheid van de F 700. Dat is de DIESOTTO krachtbron die onder de kap zit.

De indrukwekkende limousine wordt immers aangedreven door een 1.8l grote viercilinder benzinemotor waarin het gros van de technologische oplossingen voor dieselmotoren vervat zit. Behalve een tweetraps drukvoeding houdt dat vooral zelfontbranding in. Het benzinemengsel wordt dus niet langer door bougies tot ontbranding gebracht. Daarnaast beschikt de F700 over een hybride-module die hulpt verleent bij het starten of bij tussensprintjes en die eveneens vertragingsenergie recupereert. Door de technologie te combineren kan de F700 bogen op een bijzonder aantrekkelijk vermogen van 238pk voor de benzine-eenheid en nog eens 20pk van de elektromotor. De F 700 heeft ondanks z'n omvang en beperkte cilinderinhoud slechts 7,5 tellen nodig voor de sprint naar 100km/u. De top is begrensd op 200km/u. Het normverbruik blijft beperkt tot amper 5,3l/100km, wat resulteert in een CO2-uitstoot van 127 gram per kilometer. Een waarde waar middenklassers heden niet aan kunnen tippen. Mercedes beweert bovendien dat de DIESOTTO-motortechnologie productierijp is. We mogen dus vol spanning uitkijken naar de eerste applicaties.