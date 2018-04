2.2 bi-turbo diesel voor Peugeot 807

Door: REDACTIE

Peugeot brengt een premium model van de 807 uit. Het is een versie met een 2.2 liter HDI FAP Bi-Turbo dieselmotor. De ruimtewagen daardoor volgens de constructeur meteen een limousine geworden. De motor brengt niet alleen het voordeel van een groot vermogen (170 pk) maar ook een redelijk gemiddeld verbruik van 7,2 liter per 100 km. De motor is gebaseerd op die uit de 407 en 607 met enkele turbocompressor. Dat blokt levert een vermogen van 163 pk.

De 807 Premium versie heeft alle veiligheidsvoorzieningen van dienst, inclusief -opmerkelijk- gordijnairbags over heel de lengte van de zijramen. De 2.2 HDI Bi-Turbo koppelt dynamische rijeigenschappen aan lage verbruikswaarden. Deze serie heeft ABS, ESP, elektronische remkrachtverdeler, noodremassistentie, 16-duimsvelgen, bandendruksensoren, elektrische schuifdeuren achteraan. De topsnelheid van dit model bedraagt 200 km per uur en het geheel zou kunnen worden aangeboden voor een prijs van minder dan 35.000 euro.