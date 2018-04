Prijskaartje voor Maserati Quattroporte Sport GT S

Door: REDACTIE

Afgelopen week onthulde Maserati tijdens het Autosalon van Frankfurt de Quattroporte GT S. Dat is de sportiefste versie van de zeer succesvolle Quattroporte. Het sportieve DNA wordt geïnjecteerd door het onderstel aan te passen. Dat is aan de voorzijde 10mm verlaagd en ligt aan de achterzijde 25mm dichter tegen het asfalt. Daarnaast zijn de veren en dempers stijver dan bij de reguliere versies en beschikt de grote sportberline over een opgewaardeerd remsysteem van fabrikant Brembo. Dat maakt gebruik van dubbele gegoten remschijven, een techniek die voor het eerst op een seriemodel wordt toegepast en afkomstig is uit de racerij. De Sport GT S rust op 20-duimers.

Het uiterlijk wordt door Maserati wat bijgekruid. De grille is uitgevoerd in zwartchroom gaaswerk, de raamomlijstingen en ook de twee dubbele uitlaatpijpen zijn uitgevoerd in zwart en de deurgrepen hebben de kleur van het koetswerk. In het interieur wordt traditioneel kwaliteitsleder afgewisseld met Alcatara. De boordplank is uitgevoerd in koolstofvezel en afgewerkt met aluminium accenten. Tot slot kregen de voorzetels een meer sportieve snit. Wie zich niet kan inhouden, kan vanaf vandaag de bestelbon ondertekenen. Hij moet dan wel bereid zijn minstens € 128.623 op rekening van de verdeler over te maken.