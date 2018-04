Toyota Land Cruiser voortaan V8

Door: REDACTIE

In onze contreien is vooral de (iets) kleinere Toyota Land Cruiser populair bij het terreinberuste cliënteel van het Japanse merk. Dat voorheen Land Cruiser 90 gedoopte model heeft ook nog een grotere broer, die tot op heden 100 heette. Dat model wordt door Toyota binnenkort afgelost en de cijfercombinatie wordt meteen vervangen door de letters V8.

Het 4,7l grote benzineblok onder de kap is op Amerikaanse leest geschoeid. Het levert 288pk en is steeds aan een automatische vijfbak gekoppeld.. De dieseloptie is meer spek voor Europese bek. Daar kiest Toyota eveneens voor een V8, wat betekent dat de oude 4.2l zes-in-lijn helemaal uitgerangeerd is. Het nieuwe blok is 4,5l groter groot en levert 286pk en 650Nm. Het blok gaat altijd samen met een automaat met zes verzetten.

Toyota leent nogal wat elementen van de grote Land Cruiser bij Lexus, maar dat hoeft niet noodzakelijk een slechte zaak te zijn. Het onderstel kent voortaan een volledig adaptieve demping, het aantal airbags komt op liefst 14 stuks en de afmetingen worden (nog) wat rianter. Bij een gelijke wielbasis wordt de Lanc Cruiser V8 6cm langer, 3cm breder en 2cm hoger.