Eerste informatie Nissan GT-R

Door: REDACTIE

Op het Autosalon van Tokyo onthult Nissan de langverwachte opvolger van de Skyline GT-R. Om het publiek op te warmen geeft Nissan nu al een eerste beeld vrij. Daarop is het lijnenspel van de sportwagen te zien. Zoals verwacht is dat nagenoeg identiek aan die van de concept car die het model voorafging. De neus en enkele cruciale lijnen worden voorlopig nog afgeschermd. Over enkele weken gaat de potige Nissan helemaal naakt.

Tot het zover is, benadrukt Nissan dat het de naam ‘Skyline' voor de nieuweling laat vallen. Deze sportwagen heet voortaan gewoon Nissan GT-R. De Skyline is reeds sinds de jaren zestig een sedan, waarvan de legendarische krachtversie werd afgeleid. Ditmaal is de GT-R een apart model. In Japan staat het model in december bij de dealer. Of en wanneer Europa aan de beurt is, is nog niet duidelijk.