BMW 1 Cabrio met stoffen kap

Door: REDACTIE

Terwijl BMW voor z'n dakloze 3-Reeks opteerde voor een Coupé-Cabriolet dakconstructie, met een wegklapbaar metalen dak dus, opteren de Duitsers voor de dakloze 1-Reeks voor een conventionele stoffen dakconstructie. Het gamma van de 1-Reeks zal binnenkort uit niet minder dan vier koetswerkversies bestaan; een 3- en 5-deurs, een coupé (die pas afgelopen maand op het Autosalon van Frankfurt debuteerde) en nu dus een cabriolet.

Deze compacte cabrio beschikt over een dakconstructie die elektro-hydraulisch wordt bediend. Dat kan zelfs tijdens het rijden, zij het aan lage snelheden. Tegen een meerprijs zal BMW het canvas van het dak voorzien van glanzende vezels die het zonlicht weerkaatsen. Dat zorgt enerzijds voor een mooi effect en anderzijds voor een lagere temperatuur binnenin. En op dat vlak is er nog nieuws... het leder van de zetels wordt speciaal behandeld om infraroodstraling te weerkaatsen. Daardoor wordt het zitoppervlak minder heet als de wagen op onder een stralende hemel geparkeerd wordt. De klimaatregeling krijgt een speciale instelling voor dakloos rijden. En om de belaadbaarheid (tot 180l kofferinhoud met het dak in open toestand) te optimaliseren voorziet BMW een doorlaadmogelijkheid in de vorm van een transportzak.

De vierzitter, want zo wordt het model gehomologeerd, wordt leverbaar met een breed motorenpalet. Benzinerijders krijgen de keuze uit vier motoren en er is eveneens een diesel voorzien. Onderaan het aanbod vinden we de 118i met 143pk, gevolgd door de 120i met 170pk. Dan vinden we de turbodiesel, de 120d met 177pk. Daarmee hebben we de viercilinders gehad. Er zijn ook nog twee zescilinders te koop. Eerst de 125i met 218pk en BMW kondigt meteen ook de 135i Cabrio (met M Sportpakket) aan. Die krijgt het 3-liter biturbo benzineblok onder de kap. Goed voor zo maar eventjes 306pk. Alle versies zijn voorzien van BMWs Efficiënt Dynamics Systeem dat enerzijds het verbruik beperkt en anderzijds de prestaties een handje helpt.