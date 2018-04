Komst Skoda Yeti bevestigd

Door: REDACTIE

De Tsjechische autobouwer heeft de komst van een mini SUV, de Yeti, bevestigd. Die konden we reeds in 2005 bevestigen. Het wordt het vijfde model van Skoda, na de Fabia, Octavia, Superb en Roomster. Het model wordt vanaf 2009 gebouw in de productieeenheid in Kvasziny.

De vraag naar de verschillende modellen van het merk is inmiddels zo groot dat het niet alleen z'n productievestiging in Vrchlabi moet moderniseren, maar ook de hulp van VW moet inroepen. De Octavia zal tijdelijk in Bratislava gebouwd worden. Anderzijds zal de opgewaardeerde fabriek in Vrchlabi binnenkort ook verschillende VW-producten, voorgesteld op het Autosalon van Frankfurt, presenteren.

Skoda gaat 363 miljoen euro investeren in z'n twee fabtrieken. Kvasiny moet jaarlijks 200.000 wagens gaan bouwen. De andere fabriek moet van 400 stuks per dag naar liefst 1000 eenheden gaan. In het totaal wil Skoda dit jaar 600.000 wagens gebouwd hebben. Voor 2008 worden 800.000 stuks begroot.