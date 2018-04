Gezelschap voor Nissan Pivo

Door: REDACTIE

De Nissan Pivo 2 is een nieuwe evolutie van het bolvormige studiemodel dat uit 2005 dateert. En de versie die Nissan dit jaar op het Autosalon van Tokyo zal voorstellen krijgt ook een virtuele tegenhanger die geïnspireerd is op de Japanse tekenstijl Manga.

De kleine stadswagen wordt in tegenstelling tot het exemplaar uit 2005 elektrisch aangedreven. De elektromotoren zijn in de vier wielen ingewerkt. Het model onderscheidt zich ook door een volledige ‘by wire'-bediening. Dat houdt in dat er geen enkele fysieke (mechanische) verbinding meer is tussen de bedieningsinstrumenten en de kritische onderdelen die voor besturing en aandrijving zorgen. Het is mede daardoor dat de Pivo z'n cockpit kan draaien of zijdelings kan rijden.

Maar het meest innoverende nieuwtje is toch de aanwezigheid van een robot met artificiële intelligentie. Die links van het dashboard en is belast met het informeren en -jawel- kalmeren van de bestuurder. Nissan weet immers dat er een verband bestaat tussen het risico op ongevallen en het humeur van de bestuurder. De cybercompagnon kan zelfs een babbeltje slaan met de bestuurder. Zo maakt Nissan in de Pivo 2 eigenlijk plaats voor een vierde passagier...