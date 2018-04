Vierdeurs BMW M3 op komst

Door: REDACTIE

BMW zal z'n meest potige 3-Reeks, de M, ook aanbieden als vierdeurs. De super-3 heeft uiteraard dezelfde motor onder de kap als de M3 Coupé die reeds eerder werd voorgesteld. Onder het uit aluminium vervaardigde kofferdeksel zit dus een V8 van 4 liter die goed is voor 420pk en het uithoudt tot omwentelingssnelheden van liefst 8.400t/min. Het blok wordt aan een handgeschakelde zesbak gekoppeld. De vierdeurs verliest welgeteld één tiende ten opzichte van de Coupé. Z'n sprinttijd gaat van 4,8 naar 4,9 tellen. De topsnelheid is identiek want nog steeds elektronisch begrensd op 250km/u.

In principe heeft de M nog maar weinig gemeen met de 3 berline uit het conventionele aanbod. Enkel de deuren, het dak, de kofferklep, ruiten en lichtunits zijn uitwisselbaar. BMW geeft de berline zelfs een wat andere onderstelafstemming omwille van een andere gewichtsverdeling. Onder de aangedreven achteras zit wel nog steeds een zelfsperrend M differentieel. Ondanks z'n prestaties kan de M3 berline vijf passagiers vervoeren.

De bestuurder kan, al dan niet optioneel, z'n wagen naar de wensen van het moment afstemmen. Zo biedt de MDrive de mogelijkheid om te kiezen uit een specifieke setting van het motormanagement, als eerder comfortgericht of juist ultrasportief. Hetzelfde geldt voor de aandrijflijn, de stabiliteitscontrole, de stuurbekrachtiging of de gestuurde (EDC)-ophanging.