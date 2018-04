Toyota Hi-CT is mini-woonkamer

Door: BV

oyota heeft, als we tenminste de laatste cijfers mogen geloven, de werelddominantie op General Motors veroverd. En omdat het merk niet van plan is die gauw weer in leveren, pakt het zwaar uit op het Autosalon van Tokyo. Eén van de opgemerkte penoefeningen is deze Hi-CT. U hebt al begrepen dat de Hi staat voor Hybride, het is immers een Toyota. Ditmaal heeft de aandrijflijn veel gemeen met de huidige Prius, waar eveneens een 1,5l grote benzinemotor wordt gecombineerd met een elektrisch blok.

De Hi-CT komt evenwel lang niet aan de afmetingen van bovenvermeldde hybride. Sterker nog, met z'n lengte van amper 3,3m moet hij zelfs de kleinste telg uit het Europese Toyota-aanbod -de Aygo- voor laten gaan. Dat hij niettemin robuust oogt, is aan z'n opmerkelijke vormgeving te danken. De ontwerpers beperkten het glasoppervlak immers tot een minimum en bouwden de flanken en neus abnormaal hoog.

Het interieur is modulair. Je kan het zelfs ombouwen tot een zitruimte, al is die uiteraard niet erg groot. Anderzijds is de Hi-CT vooral bedoeld als veelzijdige mini-pakezel. Volgens Toyota past er zelfs een fiets in de koffer. En het merk heeft een eenvoudige oplossing voor grotere vrachten, die passen via een bagagesysteem gewoon achterop.