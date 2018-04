Subaru Impreza WRX STi bloot

Door: BV

erder al stuurde Subaru eens een plaagbeeld van de nieuwe STi, de krachtigste telg uit het Impreza-gamma, de wereld in. Nu heeft het merk minder verhullende beelden vrijgegeven. Van z'n succesrecept is Subaru niet afgeweken... onder de kap zit een brutale 2,5l turbomotor die door Subaru Technica International tot 300pk is opgewerkt. De sportdivisie van de Japanse nicheconstructeur neemt daartoe voor het eerst z'n toevlucht tot een twin-scroll turbo. De vorige generatie van de WRX STi bleef steken op 280pk. Een zesbak en een geavanceerde vierwielaandrijving (met een instelbaar middendifferentieel) leiden het vermogen naar het asfalt.

De WRX STi is belangrijker voor de Europese markt dan voorheen. Om de gemiddelde CO2-uitstoot van z'n gamma te beperken, kiest Subaru er immers voor de gewone WRX, met een dik 230pk sterke versie van hetzelfde blok, niet meer te importeren. Er komt nog wel een beperkte oplage tot deze STi de catalogus siert, maar daarna is het uit. Subaru heeft eveneens aangegeven, het prijskaartje van de STi te zullen aandikken omwille van een fiks opgewaardeerde uitrusting. Details daarover, net als over de exacte prestaties van dit rallymonster voor de openbare weg, ontbreken voorlopig.