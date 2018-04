Subaru-nieuws uit Tokyo

Door: BV

ubaru presenteert op het Japanse Autosalon in Tokyo niet alleen de nieuwe Impreza WRX STi (waarover we reeds eerder berichtten) in wereldpremière. De nicheconstructeur stelt er nog twee nieuwe studiemodellen voor.

De EXIGA Concept is een prototype voor een zevenpersoonsauto. Subaru claimt er al z'n knowhow die het heeft opgedaan bij de ontwikkeling van Touring Wagon-modellen in te hebben verwerkt. Onder de kap zit een tweeliter turbo boxermotor en uiteraard is ook de geheel symmetrische vierwielaandrijving van de constructeur van de partij. Daarnaast leggen de Japanners de nadruk op de theateropstelling van de drie zitrijen. Daardoor hebben ze allen een goed zicht op de weg. Het is ook fier op het enorme transparante dak en op de opvallend rode koetswerkkleur.

De G4e concept ontbeert Subaru's typerende boxermotor. De vijfzitter is immers geheel elektrisch aangedreven. Dit studiemodel kreeg lithium-ion-batterijen. Die zijn onder de vloer ingebouwd, waardoor de interieurruimte intact bleef. De G4e heeft een actieradius van 200 kilometer.