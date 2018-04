Space up! is tweede kleine toekomst-VW

Door: BV

olkswagen presenteert op het Japanse Autosalon het vervolg op de piepkleine up! die het in Frankfurt aan de wereld liet zien. Deze Space up! heeft een gelijkaardige layout, met een kleine boven de achteras geplaatste driecilindermotor benzine- of dieselmotor die de achterwielen aandrijft, maar meet zich een monovolumekoets aan. VW denkt zelfs aan een elektrische aandrijfeenheid. De Space up! heeft in tegenstelling tot de up! geen 2+1 zitconfiguratie, maar moet vier volwaardige zitplaatsen bieden.

Om vier personen te kunnen accommoderen groeit het model ten opzichte van z'n eerder voorgestelde broertje. Dit exemplaar heeft 23cm langere wielbasis en is 4cm hoger. Desondanks blijft het zeer compact qua afmetingen en is het nog slechts 3,68m lang. VW heeft er alles aan gedaan om de space up! zo functioneel mogelijk te maken. Zo is de achterbank niet enkel neerklapbaar, maar kan je door de zittingen ervan om te draaien ook geïntegreerde kinderzitjes tevoorschijn toveren. Is er nood aan maximale laadruimte, dan is het zitmeubilair zelfs uitneembaar. Op die manier kan tot 1.005l bagagecapaciteit verkregen worden.

Het lijnenspel is grotendeels gelijk met de up!, waar deze space-variant onder meer het typerende ‘lachende' bumperschild en de geheel klazen achterklep van erft. De toegenomen lengte maakt in casu wel ruimte voor vier portieren die tegengesteld van elkaar openen, waardoor de achterbank riant toegankelijk is. De Duitsers hebben haast met de up! en space up!. De eerst telg van de achterwielaangedreven familie stads-mini's moet in 2009 in de showroom staan.