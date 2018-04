Subaru Impreza WRX STi heeft 308pk

Door: BV

ubaru heeft in Tokyo het doek van de Impreza WRX STi getrokken. Tegelijk zijn ook officiële gegevens vrijgegeven, al blijft het nog wachten op de prestaties. De Japanners halen evenwel alles uit de kast, en de WRX STi ziet er dan wel gelijkaardig uit, onderhuids zijn de verschillen met de huis-tuin-en-keuken-Impreza's aanzienlijk. Zo is het model bijna 5cm korter dan de reguliere productieversie, terwijl de wielbasis met haast 10cm werd verlengd en het spoort 5cm breder werd. Wijzigingen die naast de typerende luchtinlaat onder meer de brede wielkasten met zich meebrengen. Het weggedrag wordt spectaculair verbeterd met de aanwezigheid van een diffuser in de achterbumper. Die zuigt de achteras liefst 38% harder naar het wegdek dan de uittredende generatie.

Onder de kap zit een tweeliter boxermotor die liefst 308pk en 442Nm achter de hand houdt. Vermogen dat via een handbediende zesbak op de integraalaandrijving wordt losgelaten. Die beschikt net als voorheen over een manueel instelbaar middendifferentieel (waarmee de bestuurder het karakter van de auto kan sturen). Nieuw is een sperdifferentieel op de achteras en een grondig herwerkte stabiliteitscontrole met verschillende toleranties.

Belangrijk om weten is dat dit niet de WRX STi is die in Europa op de markt wordt verwacht. Subaru geeft aan dat die een 2.5l boxermotor, wellicht met een vergelijkbaar of identiek vermogen, onder de kap krijgt. Of de andere aanpassingen ook gelden voor het Europese exemplaar is nog niet duidelijk, maar we houden u op de hoogte.