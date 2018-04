Nissan GT-R in 3,5 tellen naar 100

Door: BV

issan heeft op het Autosalon van Tokyo eindelijk officiële gegevens over de nieuwe GT-R vrijgegeven. Die wordt eind volgend jaar ook in Europa verwacht. Dit in tegenstelling tot z'n voorlopers (die ook de toevoeging Skyline kregen, naar het model waarop ze gebaseerd waren), die enkel druppelsgewijs en via alternatieve kanalen naar het Oude Continent kwamen. De beelden van de GT-R lekten eerder reeds uit.

Onder de kap krijgt Nissan nieuwste scheurijzer een door twee turbo's geblazen 3,8l zespitter. Die braakt niet minder dan 473pk uit. Nissan springt op de kar van de gerobotiseerde versnellingsbakken met dubbele koppeling en weet op die manier (wegens onbestaande schakeltijden) kostbare tienden te rapen. De GT-R katapulteert zichzelf naar 100km/u in amper 3,5 tellen. Nissan benadrukt dat die buitengewone prestaties niet ten koste gaan van het gebruiksgemak. De tweedeurs biedt ruimte voor vier inzittenden en beschikt over een respectabele kofferinhoud.

Het vermogen wordt hoofdzakelijk via de achterwielen naar het asfalt geleid, maar het systeem kan niettemin tot de helft van het koppel aan de vooras voeden als de tractie achteraan onvoldoende blijkt. Daarnaast pakt de GT-R uit met alle hedendaagse elektronische snufjes. De stabiliteitscontrole is in stappen uitschakelbaar, de dempers zijn instelbaar en in de boordplank zit weerom een geïntegreerde driftbox die allerlei nuttige en vooral leuke informatie verschaft over axiale en laterale acceleraties en dies meer...