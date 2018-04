Fisker komt met vierdeurs hybride

Door: BV

Tot heden houdt koetswerkbouwer Fisker zich uitsluitend bezig met het bouwen van exclusieve sportwagens. Daarvoor leent het bedrijf -afhankelijk van het model- een onderstel van Mercedes of BMW. Maar het bedrijf heeft grootse plannen. Vanaf 2009 wil het een compleet eigen sedan op de markt brengen. Daarvan is nu de eerste foto vrijgegeven.

De Fisker krijgt hybride techniek onder de kap. Daarvoor is het bedrijf gaan aankloppen bij Quantum Technologies, dat onder meer voor Toyota werkt. Louter op elektriciteit moet de Plug-in Hybrid Sedan iets meer dan 80km ver raken. Fisker zal de elektromotor combineren met een benzine- of dieselcentrale, afhankelijk van de keuze van de klant. In het tweede geval zou de exclusieve vierdeurs genoegen kunnen nemen met een verbruik van 2,5l/100km.

Fisker wil de auto voor 80.000 USD in de markt zetten. Het bedrijf mikt op een jaarlijkse afzet van liefst 15.000 stuks.