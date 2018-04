Nissan Forum voor Detroit

Door: BV

H

et Japanse Autosalon van Tokyo is nog niet verteerd of Nissan richt z'n pijlen al op de Amerikaanse auto-hoogmis die in januari in Detroit gehouden wordt. Nissan zal er uitpakken met een studiemodel; Forum. Dat is een monovolume die vooral twee innovaties op z'n conto wil schrijven. De toegang tot het interieur wordt verzekerd door schuifdeuren. Voor het eerst werken die zonder zichtbare geleidingsrail. En ook de tweede innovatie is in de flank te vinden. Nissan bedacht immers een constructie waarbij de B-stijl, ondanks de aanwezigheid van schuifdeuren, toch geschrapt kon worden. Meer nieuws volgt wellicht in januari.