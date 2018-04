Kia SUV met zeven jaar garantie

Door: BV

K

ia wist bij de lancering van de Cee'd de autosector behoorlijk ongemakkelijk te maken. Niet alleen omdat de middenklasser van de Koreaanse autobouwer een verassend coherent en Europees aanvoelend model geworden was, maar ook omwille van de uitzonderlijke garantiebepaling. Kia staaft z'n kwaliteitsambities immers met een waarborg van zeven jaar of 150.000km. Dat was, enkele uitzonderlijke acties van bijvoorbeeld Toyota na, nog nooit vertoond. Uit de eerste onderzoeken blijkt die garantiebepaling een belangrijke troef voor het model te zijn en de constructeur breidt die nu ook uit naar z'n compacte SUV. De Sportage van modeljaar 2008 wordt voortaan in Slowakije, dus op Europese bodem, gebouwd. Alle exemplaren van die daar de fabriek verlaten genieten dezelfde gratis en overdraagbare waarborg. De garantiebepaling op de Sportage werd in november vorig jaar al eens uitgebreid tot 3 jaar en 100.000km.