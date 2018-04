Kia Borrego niet voor Europa

Door: BV

Kia zal op het Autosalon van Detroit, dat begin januari plaatsvindt, een nieuwe, grote SUV tonen. Dat is de Borrego, waarvan we hier de eerste officiële foto tonen. Het model is gebaseerd op de Mesa Concept Car. Die debuteerde twee jaar geleden op hetzelfde Salon.

De Borrego, genoemd naar een typisch Amerikaans schapenras, moet plaats bieden aan zeven inzittenden. Exacte details ontbreken, maar omdat het model op Amerikaanse leest geschoeid is, wil Kia voorlopig wel al kwijt dat we onder de kap niet alleen een V6 met een flinke cilinderinhoud, maar ook een dikke V8 mogen verwachten. Toch gaat het model begin 2008 eerst in de Korea in de verkoop. Daar wordt het model ook gebouwd. Daarna zijn andere werelddelen, zoals de VS, aan de beurt. In Europa heeft de grote SUV geen overlevingskansen. We hoeven hem dan ook niet bij de dealer te verwachten.