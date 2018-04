Nieuwe Skoda Superb onder camouflage

Door: BV

De nieuwe Skoda Superb wordt volgend jaar in maart op het Autosalon van Genève onthuld. Rond deze tijd wordt het model aan de laatste tests onderworpen, onder meer in het Amerikaanse Death Valley. Omdat het slechts een kwestie van tijd is voor de eerste spionagefotografen het model voor de lens krijgen, geeft Skoda zelf beelden van de modellen vrij. Daarbij vinden we ook meteen de eerste informatie. Het merk blijft immers net als moederbedrijf VW geloven in ‘downsizing', waarbij almaar kleinere slagvolumes een groter vermogen opleveren. Dat heeft een gunstige invloed op de CO2-uitstoot. Zo geeft het merk al aan dat de testwagens in kwestie uitgerust zijn met een nieuwe variant van de 1.8 turbomotor, in casu 160pk sterk.

Een andere nieuwigheid voor de grote Skoda wordt AFL, een adaptieve verlichting die gebaseerd is op bixenon-technologie. En dan hebben we het niet alleen over meedraaien in de bochten. Het systeem houdt ook rekening met de snelheid en de omstandigheden. Het is in die optiek zeer gelijkaardig aan het systeem dat Mercedes heden op de E-Klasse aanbiedt. De nieuwe Superb is geheel door Skoda zelf ontwikkeld. Het merk breidde z'n ontwikkelingsafdeling immers uit. Dat ging gepaard met een investering van € 38 miljoen.