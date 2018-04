VW Space Up! Blue

Door: BV

Na de kleine driezitter Up! in Frankfurt en z'n 23cm langere vijfdeursbroer Space Up! in Tokyo, presenteert Volkwagen op het Autosalon van Los Angeles de Space Up! Blue. U heeft inmiddels begrepen dat de toevoeging Blue bij VW voor milieuvriendelijke versies gebruikt wordt. In de Space, die nog steeds 3,68m lang, 1,63m breed en 1,57m hoog is en stijlelementen bij de beroemde Santana-bus uit de jaren '50 leent, gebruiken de Duitsers een aantal technologieën door elkaar.

In de neus vinden we een zogeheten warme brandstofcel die waterstof omzet in elektrische stroom. De tanks zijn onder de wagenvloer ingebouwd. Hun capaciteit bedraagt 3,3kg, sterk gecomprimeerd uiteraard. Daardoor bedraagt de autonomie van de Space Up Blue zo'n 250km. De cel voedt een elektromotor die 61pk opwekt en net als de conventionele krachtcentrales van de eerder getoonde prototypes bovenop de achteras rust. Voor de achteras geplaatste batterijen, in totaal goed voor 150 Watt, vergroten de autonomie met nog eens 100km. De batterijen worden aan het stopcontact geladen maar profiteren ook van de zon. In het dak van de Space Up Blue zitten immers zonnepanelen. VW claimt dat de uitstoot onbestaande is. De prestaties zijn acceptabel voor dagelijks gebruikt. De sprint naar 100km/u neemt 13,7 tellen in beslag.