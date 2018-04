Audi Cross Cabrio Quattro

Door: BV

Op het Autosalon van Los Angeles vist Audi naar aandacht met de Cross Cabriolet Quattro. Een studiemodel dat in de eerste plaats de lijnen van de Q5, de kleine broer van de Q7 die begin volgend jaar onthuld wordt, aan de markt te toetsen. Audi zal voor het productiemodel het nieuwe platform van de A4 gebruikmaken, uiteraard voorzien van permanente quattro-vierwielaandrijving en met een grotere bodemvrijheid en dat is hier niet anders. Onder de kap schuilt een 3.0 TDI zescilinder common-rail dieseleenheid. Die is van de volgende generatie en voldoet reeds aan de Euro VI-norm die pas in 2014 van kracht wordt. Goed voor 240pk, 500Nm trekkracht en een verbruiksgemiddelde van 7,3l/100km.

De Cross Cabriolet Quattro kreeg een klapdak uit canvas. Het exemplaar meet 4,62m in de lengte, 1,91m in de breedte en is 1,63m hoog. Afmetingen die reeds dicht in de buurt van die van de Q5 zullen liggen. Andere blikvangers zijn z'n entertainment-installatie. Audi ging daarvoor in zee met grote namen. Bang&Olufsen zorgde voor de 505Watt sterke luidsprekerconfiguratie en Google deed z'n duid in het zakje voor fotorealistische satellietbeelden in de navigatiemodus. De rijhoogte is instelbaar en ook de demping is variabel voor een optimaal comfort. In de grote 21-duims lichtmetalen velgen passen ceramische remmen, maar die zullen -net als de 21-duimers- wellicht niet voor serieproductie weerhouden worden.