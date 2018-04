Honda FCX Clarity: open toekomst

Door: BV

De titel klinkt als een slogan, en we begrijpen dat u al lang geen grote ogen meer trekt bij de voorstelling van alweer een waterstof-auto. Maar ditmaal is er meer aan de hand. De FCX Clarity die Honda voorstelt op de Los Angeles Motor Show wordt vanaf volgende zomer immers gewoon gebouwd. In een beperkte oplage weliswaar, maar vermogende milieufreaks in het Amerikaanse Californië hebben voortaan een reden minder om bij Toyota of Lexus voor een conventionele hybride aan te kloppen.

Honda waagt zich aan deze stap omdat het merk met z'n nieuwe brandstofcel-platform een aantal cruciale problemen wist te overwinnen. Zo maakt de FCX Clarity er geen probleem van te starten bij vriestemperaturen, zelfs tot 30 graden onder nul. Honda rijdt naar eigen zeggen een gestroomlijnde en gesofisticeerd ogende wagen voor. Het plaatsaanbod is alvast een meevaller en mag niet verbazen. De constructie met een door waterstof gevoede brandstofcel neemt immers 45% minder plaats in beslag dan een conventionele hybride-aandrijving die behalve een elektromotor ook nog een benzine-aggregaat omvat. Bij de FCX wordt de stroom die de brandstofcel opwekt, gebruikt om een 100kW en 256Nm sterke elektromotor te voeden. En die voorziet de gezinswagen van acceptabele prestaties, zoals een topsnelheid van 160km/u. De autonomie kan, onder meer door de remenergie ter recupereren en op te slaan in lithium-ion-batterijen, oplopen tot 430km.

Honda gaat de FCX-Clarity alleen in leasing aanbieden. Het prijskaartje daarvan wordt ongetwijfeld aanzienlijk, maar de constructeur rept nog met geen woord over de bedragen.