Even wat anders: Lotus Hot Wheels

Door: BV

Speelgoedfabrikant Mattel zet het veertigjarige bestaan van z'n Hot Wheels speelgoedautootjes op een orignele manier in de kijker. Het vroeg immers aan Lotus om speciaal voor die gelegenheid een concept car te ontwerpen. Die was eigenlijk al op de SEMA-autoshow te zien, maar glipte daar door de mazen van het redactionele net. Wellicht omwille van z'n formaat. Het studiemodel is immers op schaal 1:5 gebouwd. Volgend jaar komt het model op de markt. Als Hot Wheels weliswaar, op schaal 1:63.

Toch ging men bij Lotus, waar Vlaming Steven Crijns voor het lijnenspel tekende, niet licht over de opdracht heen. Crijns hield immers rekening met de eigenschappen van een 5cm lang speelgoedautootje. Tegelijk wilde hij de typische Lotus-kenmerken niet verwaarlozen. Een leuk vleugeltje, sterke nadruk op de wielbogen, lichtunits die geïnspireerd zijn op die van de Exige en ook de luchthapper vooraan is duidelijk herkenbaar. Het is dan ook niet uitgesloten dat we enkele van deze trekken terugzien op toekomstige creaties van het Britse sportwagenmerk.