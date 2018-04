De nieuwe Renault Koleos, of toch bijna

Door: BV

Renault werkt aan een verruiming van z'n SUV-aanbod. Het merk met de Ruit stapt af, zij het niet volledig, van opgedirkte versies van z'n bestaande aanbod en legt nu de laatste hand aan de Koleos, waarvan we eerder op Salons reeds een voorbode te zien kregen. Renault gaat het model niet op Europese bodem in elkaar vijzen, noch zal het gebruik maken van de fabrieken van alliantie-partner Nissan. Het model zal in Korea van de band lopen, bij Samsung. De Koreaanse Renault-tak voorziet een jaarlijkse productie van 100.000 stuks, over alle merken. De technologie van de Koleos zou dan weer wel grotendeels van bij Nissan afkomstig zijn. Dat merk heeft immers de grootste know-how wat harde en halfharde terreinploeteraars betreft.

Dat vooral in Korea bekende automerk heeft zijn nieuwe SUV inmiddels voorgesteld. Dat is de QM5, die nog voor het jaareinde in Zuid-Korea verkrijgbaar is met een 170pk sterke dieseleenheid tussen de voorwielen. De QM5 en Koleos zullen niet alleen dezelfde structuur delen, ook een groot aantal koetswerkpanelen wordt uitwisselbaar. Fantaseer even een andere neus en kont bij nevenstaande beelden en je hebt de Koleos.