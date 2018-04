Audi belooft meer RS

Door: REDACTIE

De Audi-directie heeft verklaard meer werk te maken van de snelle versies uit z'n modelprogramma. Echt verassend is dat niet. Het merk heeft immers resoluut voor een dynamische profilering gekozen. De vier ringen willen de huid van concurrent BMW, dat z'n snelle M-versies steeds kort na de lancering van het productiemodel naar de showroom brengt. Audi plant hetzelfde voor de S- en RS-varianten van toekomstige modellen. Het was reeds eerder uitzonderlijk dat Audi de S5 gelijk met de A5 op de markt gooide -ter ondersteuning van de dynamische profilering van z'n grote coupé. In de toekomst wordt dat de regel. Ook de nog potiger RS-versies moeten sneller beschikbaar zijn. Heden zien die pas in het tweede deel van de productcyclus het levenslicht. Daarin komt ook verandering.

In de marge is er nog wat nieuws over de tiencilinder die in de buik van de sterkere R8 - RS8 dus - moet komen. De wereld hoopte op de biturbo uit de RS6, goed voor 580pk, maar dat gaat niet door. De koeling van de turbo's is zo'n groot probleem dat reeds drie prototypes in vlammen opgingen. Er wordt nu gewerkt aan een alternatief. Audi belooft nog steeds meer dan 500pk, maar 580 is wellicht te hoog gegrepen.