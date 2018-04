Porsche met nostalgische Boxster

Door: BV

Porsche heeft nog eens een speciale uitgave van de Boxster in het leven geroepen. Dat is de RS60 Spyder. Het merk gaat er eens te meer de nostalgische toer mee op want de aankleding verwijst naar een sportwagen uit de jaren zestig. De oplage is beperkt, niet toevallig op 1960 exemplaren.

Porsche lakt de RS60 Spyder steeds in een GT Silver gedoopte metaalkleur. Die kleur wordt gecombineerd met het dieprode Rarrera Red, een bijzonder smaakvolle en klassieke combinatie. Onder meer de kap en het interieur worden in die tint uitgevoerd. Andere aardigheidjes omvatten specifieke 19-duims lichtmetalen velgen, zilverkleurige sierlijsten en gordels, specifieke dorpelbeschermers én -het opmerkelijkste interieurkenmerk- het vrijstaande instrumentarium. Porsche liet de schaduwkap immers achterwege.

Porsche neemt de krachtigere Boxster S als basis. Die is goed voor 295pk, maar dankzij aanpassingen aan de uitlaatlijn (een installatie die minder tegendruk oplevert) is het vermogen van deze nostalgische editie gestegen tot 303pk. De actieve ophanging van de constructeur wordt ten allen tijde gemonteerd.