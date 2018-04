VW wil Toyota van de troon stoten

Door: BV

Volkswagen heeft z'n plannen voor het komende decennium onthuld, en uiteraard bulkt de constructeur van het zelfvertrouwen en de ambities. De groep, die behalve VW zelf ook nog Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bugatti, Bentley werkt hard aan een nieuwe platformstrategie. Met vier nieuwe platformen moeten voldoende nieuwe producten gecreëerd worden om de verkopen op te krikken tot 10 miljoen wagens op jaarbasis. Daarmee geeft VW onomwonden aan het vel van gigant Toyota te willen.

Tegen 2018 moeten de vier nieuwe platformen in gebruik zijn. VW wil ermee een serieuze besparing realiseren. In de productiekost denken de Duitsers 25 tot 40% extra voordeel te vinden. De strategie moet de ontwikkelingstijd van een nieuw model ook met een jaar inkorten. Zo moeten de merken van het concern sneller kunnen reageren op de markt, of het nu gaat om nieuwe nichesegmenten of het aanboren van snel ontwikkelende markten.

Het eerste platform heet MHB. Dat zal gebruikt worden voor de kleinste modellen, te beginnen met de verschillende up!-varianten die we de afgelopen drie grote Autosalons mochten bewonderen. Het platform voorziet in achterwielaandrijving en een krachtbron boven de achterwielen. Het tweede platform heet bij VW MQB. Daarop zullen het gros van alle modellen gebouwd worden; meer dan 6 miljoen stuks op jaarbasis. Het is de opvolger van het huidige Golf-platform. Door voor een meer modulaire opbouw te kiezen kan het ook gebruikt worden voor kleinere modellen als de Fox en de Polo en ook de opvolger van de Passat wordt op deze bodemplaat gekeild. Leidt daaruit ook maar meteen hetzelfde af voor zowat elke Skoda en Seat.

Het derde en laatste ‘volume-platform' is reeds in de gebruik. De nieuwe Audi A4 en A5 staan reeds op de MLB-bodemplaat. Die vormt de basis voor de middelgrote en grote wagens van groep, ongeacht het merk. Het vierde platform ten slotte, wordt een modulaire architectuur voor sportwagens met een middenmotor. Daarmee bevestigt de groep eigenlijk al dat de R8 geen doodlopende productlijn wordt, maar dat het project opvolging krijgt. De Italiaanse dochter Lamborghini zal eveneens op het platform overschakelen en er zijn almaar sterker wordende geruchten over een meer betaalbare instap-Bugatti. In de wandelgangen circuleert daarvoor zelfs al een naam; Oxymoron.